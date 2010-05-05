Menu
Worst-Case Scenario (2010), season 1

Season premiere 5 May 2010
Production year 2010
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
"Worst-Case Scenario" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Хуже быть не могло» авантюрист Гриллс по собственной инициативе окажется в трудных обстоятельствах, которые могут поджидать человека в городе. Он встретится с чередой опасностей: укусом тарантула, землетрясением, нападением собаки и другими бедствиями. Своим примером он докажет, что почти всегда есть выход из непоправимых ситуаций. Имея опыт выживания в экстремальных условиях, он преодолеет все преграды и разберет ошибки, которые часто допускают другие люди. А зрители получат советы о том, как правильно действовать в подобных ситуациях, чтобы минимизировать ущерб.

"Worst-Case Scenario" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Burning Car; Boating Accident
Season 1 Episode 1
5 May 2010
Downed Powerline; Dog Attack
Season 1 Episode 2
5 May 2010
Sinking Car; Rattlesnake Encounter
Season 1 Episode 3
12 May 2010
Earthquake Escape
Season 1 Episode 4
12 May 2010
Car Brakes Fail; Physical Attack
Season 1 Episode 5
19 May 2010
Trapped in Extreme Cold
Season 1 Episode 6
19 May 2010
Desert Breakdown; Tarantula
Season 1 Episode 7
26 May 2010
Elevator Plunge; Blackout
Season 1 Episode 8
26 May 2010
Mountain Bike Accident; Being Chased
Season 1 Episode 9
19 June 2010
Road Rage; Panicked Crowd Stampede
Season 1 Episode 10
2 June 2010
Toxic Gas Leak; Man on Fire
Season 1 Episode 11
9 June 2010
Home Break In; Terror Threat
Season 1 Episode 12
9 June 2010
