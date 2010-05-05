В 1-м сезоне шоу «Хуже быть не могло» авантюрист Гриллс по собственной инициативе окажется в трудных обстоятельствах, которые могут поджидать человека в городе. Он встретится с чередой опасностей: укусом тарантула, землетрясением, нападением собаки и другими бедствиями. Своим примером он докажет, что почти всегда есть выход из непоправимых ситуаций. Имея опыт выживания в экстремальных условиях, он преодолеет все преграды и разберет ошибки, которые часто допускают другие люди. А зрители получат советы о том, как правильно действовать в подобных ситуациях, чтобы минимизировать ущерб.