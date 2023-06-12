В 1-м сезоне сериала «История России» зрители смогут разобраться в самых неоднозначных и интересных моментах отечественной истории. Писатель, ведущий и историк Сергей Минаев, учившийся в РГГУ у медиевиста Натальи Басовской, разложит по полочкам информацию, которая не улеглась в головах во времена школьного курса истории. Его лекции доступны для любого уровня знаний и погружают в материал с головой, благодаря необычному развлекательно-познавательному формату. В каждом выпуске зрителей ждут специально разработанная тематическая анимация, восстановленные исторические документы и карты сражений и даже элементы дополненной реальности.