Istoriya Rossii 2023, season 1

Istoriya Rossii season 1 poster
Istoriya Rossii 12+
Title Сезон 1
Season premiere 12 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 15
Runtime 4 hours 0 minute
"Istoriya Rossii" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «История России» зрители смогут разобраться в самых неоднозначных и интересных моментах отечественной истории. Писатель, ведущий и историк Сергей Минаев, учившийся в РГГУ у медиевиста Натальи Басовской, разложит по полочкам информацию, которая не улеглась в головах во времена школьного курса истории. Его лекции доступны для любого уровня знаний и погружают в материал с головой, благодаря необычному развлекательно-познавательному формату. В каждом выпуске зрителей ждут специально разработанная тематическая анимация, восстановленные исторические документы и карты сражений и даже элементы дополненной реальности.

Istoriya Rossii List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
12 June 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
Серия 5
Season 1 Episode 5
TBA
Серия 6
Season 1 Episode 6
TBA
Серия 7
Season 1 Episode 7
TBA
Серия 8
Season 1 Episode 8
TBA
Серия 9
Season 1 Episode 9
TBA
Серия 10
Season 1 Episode 10
TBA
Серия 11
Season 1 Episode 11
TBA
Серия 12
Season 1 Episode 12
TBA
Серия 13
Season 1 Episode 13
TBA
Серия 14
Season 1 Episode 14
TBA
Серия 15
Season 1 Episode 15
TBA
