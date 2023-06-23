В 1-м сезоне сериала «Цифры» главным действующим лицом этой истории является молодой человек, который посвятил свою жизнь цифрам и расчетам. Он бухгалтер, который работает в финансовой организации Taeil, одной из четырех больших бухгалтерских контор на территории Южной Кореи. Чан Хо У – единственный работник, у которого нет высшего образования. Однако взяли его за выдающийся талант. Главному герою нередко приходится иметь дело с досадными ошибками, случайными и преднамеренными промахами и просто нелепыми оплошностями. В это же время сын босса по имени Хан Сын Чжо также служит в Taeil. У него прекрасное образование...