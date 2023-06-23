Menu
Numbers: Watchdogs in the Building Forest season 1 watch online

Numbers: Watchdogs in the Building Forest Season 1

Numbers: Watchdogs in the Building Forest 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
"Numbers: Watchdogs in the Building Forest" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Цифры» главным действующим лицом этой истории является молодой человек, который посвятил свою жизнь цифрам и расчетам. Он бухгалтер, который работает в финансовой организации Taeil, одной из четырех больших бухгалтерских контор на территории Южной Кореи. Чан Хо У – единственный работник, у которого нет высшего образования. Однако взяли его за выдающийся талант. Главному герою нередко приходится иметь дело с досадными ошибками, случайными и преднамеренными промахами и просто нелепыми оплошностями. В это же время сын босса по имени Хан Сын Чжо также служит в Taeil. У него прекрасное образование...

Series rating

0.0
7.1 IMDb
"Numbers: Watchdogs in the Building Forest" season 1 list of episodes
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
23 June 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
24 June 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
30 June 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
1 July 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
7 July 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
8 July 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
14 July 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
15 July 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
21 July 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
22 July 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
28 July 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
29 July 2023
TV series release schedule
