В 1-м сезоне сериала «Банда Зиг Заг» зимой 1941 года атмосфера в окруженном Ленинграде накаляется до предела. Люди страдают от голода и умирают на улицах. Этим страшным положением пользуются подлецы, которые могут извлечь свою выгоду из любого несчастья. Банда мошенников связывается с немцами и начинает работать на них. Название группировки «Зиг Заг» происходит от аббревиатуры «Защита Интересов Германии Знамя Адольфа Гитлера». Бандиты промышляют грабежом и подделкой продуктовых карточек. Им противостоят московский лейтенант Феликс Свидерский и ленинградский следователь Тихон Львов.