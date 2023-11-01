Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Banda Zig Zag season 1 watch online

Banda Zig Zag season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Banda Zig Zag Seasons Season 1
Banda Zig Zag 16+
Title Сезон 1
Season premiere 1 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 0 minute
"Banda Zig Zag" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Банда Зиг Заг» зимой 1941 года атмосфера в окруженном Ленинграде накаляется до предела. Люди страдают от голода и умирают на улицах. Этим страшным положением пользуются подлецы, которые могут извлечь свою выгоду из любого несчастья. Банда мошенников связывается с немцами и начинает работать на них. Название группировки «Зиг Заг» происходит от аббревиатуры «Защита Интересов Германии Знамя Адольфа Гитлера». Бандиты промышляют грабежом и подделкой продуктовых карточек. Им противостоят московский лейтенант Феликс Свидерский и ленинградский следователь Тихон Львов.

Series rating

6.1
Rate 15 votes
6.4 IMDb

"Banda Zig Zag" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 November 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 November 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
8 November 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 November 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
22 November 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
29 November 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
6 December 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
13 December 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
20 December 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
27 December 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more