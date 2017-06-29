Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Zoo 2015 - 2017, season 3

Zoo season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Zoo Seasons Season 3

Zoo 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 29 June 2017
Production year 2017
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 6 minutes
"Zoo" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Зоо-апокалипсис» героям наконец удается справиться с нашествием животных-мутантов. Однако цена победы оказывается слишком высокой. Химикат, который помогает излечить зараженных зверей, действует на людей как стерилизующее средство. Со дня победы над пандемией проходит 10 лет, и человечество осознает, что количество новорожденных младенцев уменьшается с каждым годом, приближаясь к критической точке невозврата. Тем временем из экспериментальной лаборатории приходит новая угроза – армия подопытных мутантов, нацеленная на уничтожение человечества.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
"Zoo" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
No Place Like Home
Season 3 Episode 1
29 June 2017
Diaspora
Season 3 Episode 2
6 July 2017
Ten Years Gone
Season 3 Episode 3
13 July 2017
Welcome to the Terra Dome
Season 3 Episode 4
20 July 2017
Drop It Like It's Hot
Season 3 Episode 5
27 July 2017
Oz is Oz
Season 3 Episode 6
3 August 2017
Wham, Bam, Thank You Sam
Season 3 Episode 7
10 August 2017
Stakes on a Plane
Season 3 Episode 8
17 August 2017
The Black Forest
Season 3 Episode 9
24 August 2017
Once Upon a Time in the Nest
Season 3 Episode 10
31 August 2017
Cradles and Graves
Season 3 Episode 11
7 September 2017
West Side Story
Season 3 Episode 12
14 September 2017
The Barrier
Season 3 Episode 13
21 September 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more