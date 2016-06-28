Во 2-м сезоне сериала «Зоо-апокалипсис» команда обнаруживает особь, не подверженную всеобщей мутации животных. Возможно, в ДНК этого леопарда содержится ключ к излечению остальных зверей. Но животное вместе с Джейми находятся в критической ситуации на грани гибели, окруженные зараженными чудовищами. Ребята должна спасти своего коллегу и леопарда, чтобы затем дать человечеству еще один шанс на выживание. Однако их ждет еще один неожиданный удар. Вирус начинает передаваться людям. Вот только на них он действует не так, как на животных, а сразу же убивает. Таким образом, команда теряет своего единственного союзника в правительстве.