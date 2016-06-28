Menu
Zoo 2015 - 2017 season 2

Zoo season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Zoo Seasons Season 2
Zoo 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 28 June 2016
Production year 2016
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 6 minutes
"Zoo" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Зоо-апокалипсис» команда обнаруживает особь, не подверженную всеобщей мутации животных. Возможно, в ДНК этого леопарда содержится ключ к излечению остальных зверей. Но животное вместе с Джейми находятся в критической ситуации на грани гибели, окруженные зараженными чудовищами. Ребята должна спасти своего коллегу и леопарда, чтобы затем дать человечеству еще один шанс на выживание. Однако их ждет еще один неожиданный удар. Вирус начинает передаваться людям. Вот только на них он действует не так, как на животных, а сразу же убивает. Таким образом, команда теряет своего единственного союзника в правительстве.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Zoo" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Day of the Beast
Season 2 Episode 1
28 June 2016
Caraquet
Season 2 Episode 2
28 June 2016
Collision Point
Season 2 Episode 3
5 July 2016
The Walls of Jericho
Season 2 Episode 4
12 July 2016
The Moon and the Star
Season 2 Episode 5
19 July 2016
Sex, Lies and Jellyfish
Season 2 Episode 6
26 July 2016
Jamie's Got a Gun
Season 2 Episode 7
2 August 2016
Zero Sum
Season 2 Episode 8
9 August 2016
Sins of the Father
Season 2 Episode 9
16 August 2016
The Yellow Brick Road
Season 2 Episode 10
23 August 2016
The Contingency
Season 2 Episode 11
30 August 2016
Pangaea
Season 2 Episode 12
6 September 2016
Clementine
Season 2 Episode 13
6 September 2016
