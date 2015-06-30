Menu
Zoo 2015 - 2017 season 1

Zoo 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 June 2015
Production year 2015
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 6 minutes
"Zoo" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Зоо-апокалипсис» увлеченный своей работой зоолог Джексон Оз находится в экспедиции в Южной Африке. Он наблюдает за дикими животными в естественной среде обитания, и его внимание привлекает их странное поведение. Сразу несколько биологических видов ведут себя куда более агрессивно по отношению к человеку, чем того требуют их инстинкты. Когда он начинает изучать этот феномен, мужчина с ужасом осознает, что звери больны новым вирусом бешенства, который заставляет их объединяться в стаи и нападать на прямоходящих. Не успевает ученый объявить об открытии, как пандемия распространяется на всю планету.

Season 1
Season 2
Season 3
First Blood
Season 1 Episode 1
30 June 2015
Fight or Flight
Season 1 Episode 2
7 July 2015
The Silence of the Cicadas
Season 1 Episode 3
14 July 2015
Pack Mentality
Season 1 Episode 4
21 July 2015
Blame It on Leo
Season 1 Episode 5
28 July 2015
This is What It Sounds Like
Season 1 Episode 6
4 August 2015
Sleuths
Season 1 Episode 7
11 August 2015
The Cheese Stands Alone
Season 1 Episode 8
18 August 2015
Murmuration
Season 1 Episode 9
25 August 2015
Emotional Contagion
Season 1 Episode 10
1 September 2015
Eats, Shoots and Leaves
Season 1 Episode 11
8 September 2015
Wild Things
Season 1 Episode 12
8 September 2015
That Great Big Hill of Hope
Season 1 Episode 13
15 September 2015
