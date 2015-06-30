В 1-м сезоне сериала «Зоо-апокалипсис» увлеченный своей работой зоолог Джексон Оз находится в экспедиции в Южной Африке. Он наблюдает за дикими животными в естественной среде обитания, и его внимание привлекает их странное поведение. Сразу несколько биологических видов ведут себя куда более агрессивно по отношению к человеку, чем того требуют их инстинкты. Когда он начинает изучать этот феномен, мужчина с ужасом осознает, что звери больны новым вирусом бешенства, который заставляет их объединяться в стаи и нападать на прямоходящих. Не успевает ученый объявить об открытии, как пандемия распространяется на всю планету.