В 1-м сезоне сериала «В погоне за счастьем» в российском провинциальном городке творится неладное. Милиция покрывает деяния крупной наркосети, и опасные вещества сбываются в открытую прямо на улицах. Здесь живет скромная продавщица Катя – некогда первая красавица на деревне, но теперь одинокая мать, лишившаяся мужа из-за передозировки. У нее есть личные счеты с наркоторговцами, и однажды она получает возможность повлиять на ситуацию. Она узнает, что хозяин магазина, в котором она работает, продает эту заразу. Катя спешит в милицию, где давно влюбленный в нее сержант Степан принимает заявление. Но руки мафии оказываются длиннее, чем она надеялась…