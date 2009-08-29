Menu
V pogone za schastem 2009, season 1

V pogone za schastem 16+
Title Сезон 1
Season premiere 29 August 2009
Production year 2009
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"V pogone za schastem" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «В погоне за счастьем» в российском провинциальном городке творится неладное. Милиция покрывает деяния крупной наркосети, и опасные вещества сбываются в открытую прямо на улицах. Здесь живет скромная продавщица Катя – некогда первая красавица на деревне, но теперь одинокая мать, лишившаяся мужа из-за передозировки. У нее есть личные счеты с наркоторговцами, и однажды она получает возможность повлиять на ситуацию. Она узнает, что хозяин магазина, в котором она работает, продает эту заразу. Катя спешит в милицию, где давно влюбленный в нее сержант Степан принимает заявление. Но руки мафии оказываются длиннее, чем она надеялась…

"V pogone za schastem" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
29 August 2009
Серия 2
Season 1 Episode 2
29 August 2009
Серия 3
Season 1 Episode 3
29 August 2009
Серия 4
Season 1 Episode 4
29 August 2009
TV series release schedule
