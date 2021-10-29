В 1-м сезоне сериала «Черное солнце: Мебиус» загадочное дело об убийстве объединяет на одной стороне трех совершенно разных людей: главу корейской международной разведки То Джин-сука, тайного агента полиции Чан Чхон-у и простую девушку-менеджера Со Су-ен. Родную сестру Су-ен кто-то жестоко убивает. Полицейские только разводят руками, но героиня не может сдаться. Она решает сделать все возможное и даже невозможное, чтобы найти преступника. Выясняется, что ей по пути с агентами спецслужб. Дело как-то связано с наркобизнесом. Девушка добивается разрешения участвовать в расследовании, но эмоции в ней оказываются сильнее осторожности.