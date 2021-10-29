Menu
Moebius: The Veil season 1 poster
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 2
Runtime 2 hours 20 minutes
В 1-м сезоне сериала «Черное солнце: Мебиус» загадочное дело об убийстве объединяет на одной стороне трех совершенно разных людей: главу корейской международной разведки То Джин-сука, тайного агента полиции Чан Чхон-у и простую девушку-менеджера Со Су-ен. Родную сестру Су-ен кто-то жестоко убивает. Полицейские только разводят руками, но героиня не может сдаться. Она решает сделать все возможное и даже невозможное, чтобы найти преступника. Выясняется, что ей по пути с агентами спецслужб. Дело как-то связано с наркобизнесом. Девушка добивается разрешения участвовать в расследовании, но эмоции в ней оказываются сильнее осторожности.

7.2 IMDb
"Moebius: The Veil" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
29 October 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
30 October 2021
TV series release schedule
