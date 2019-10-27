В 1-м сезоне сериала «Близнец» в центре событий оказываются идентичные однояйцевые братья-близнецы. В детстве их путала даже родная мать, но теперь они в серьезной ссоре и не общаются уже долгие годы. Каждый старается быть максимально непохожим на другого хотя бы по поведению. Эрик одинок, увлекается серфингом и не может скопить ни цента. Зато Адам счастливо женат на хорошей женщине Ингрид, ведет свой бизнес, имеет квартиру и загородный дом. Однажды Эрик является к нему в гости без приглашения. Ничего не подозревающая супруга так пугается, что случайно убивает одного из «клонов»… но жертвой оказывается ее собственный муж.