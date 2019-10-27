Menu
Russian
Season premiere 27 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 52 minutes
В 1-м сезоне сериала «Близнец» в центре событий оказываются идентичные однояйцевые братья-близнецы. В детстве их путала даже родная мать, но теперь они в серьезной ссоре и не общаются уже долгие годы. Каждый старается быть максимально непохожим на другого хотя бы по поведению. Эрик одинок, увлекается серфингом и не может скопить ни цента. Зато Адам счастливо женат на хорошей женщине Ингрид, ведет свой бизнес, имеет квартиру и загородный дом. Однажды Эрик является к нему в гости без приглашения. Ничего не подозревающая супруга так пугается, что случайно убивает одного из «клонов»… но жертвой оказывается ее собственный муж.

7.1 IMDb
Første dag
Season 1 Episode 1
27 October 2019
Andre dag
Season 1 Episode 2
27 October 2019
Tredje dag
Season 1 Episode 3
3 November 2019
Fjerde dag
Season 1 Episode 4
3 November 2019
Femte dag
Season 1 Episode 5
10 November 2019
Sjette dag
Season 1 Episode 6
10 November 2019
Syvende dag
Season 1 Episode 7
17 November 2019
Siste dag
Season 1 Episode 8
17 November 2019
