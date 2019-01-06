Menu
Uspjeh 2019, season 1

Uspjeh season 1 poster
Uspjeh 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 January 2019
Production year 2019
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"Uspjeh" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Успех» действие происходит на живописных улочках современного Загреба – хорватского города, история которого насчитывает тысячи лет, брусчатка под ногами пропитана кровью, а атмосфера так и настраивает на мистический лад. Однажды ночью в одном клубе отдыхают четверо незнакомых молодых людей – Кристиан, Бланка, Винки и Харрис. По разным причинам каждому из них приходится уйти пораньше и оказаться на улице в одиночестве. Это стечение обстоятельств приводит всех их в одну точку. Они становятся невольными свидетелями, а возможно, даже соучастниками страшного преступления. Теперь они навеки повязаны своей тайной.

7.8 IMDb
"Uspjeh" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
6 January 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
6 January 2019
Episode 3
Season 1 Episode 3
6 January 2019
Episode 4
Season 1 Episode 4
6 January 2019
Episode 5
Season 1 Episode 5
6 January 2019
Episode 6
Season 1 Episode 6
6 January 2019
