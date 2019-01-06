В 1-м сезоне сериала «Успех» действие происходит на живописных улочках современного Загреба – хорватского города, история которого насчитывает тысячи лет, брусчатка под ногами пропитана кровью, а атмосфера так и настраивает на мистический лад. Однажды ночью в одном клубе отдыхают четверо незнакомых молодых людей – Кристиан, Бланка, Винки и Харрис. По разным причинам каждому из них приходится уйти пораньше и оказаться на улице в одиночестве. Это стечение обстоятельств приводит всех их в одну точку. Они становятся невольными свидетелями, а возможно, даже соучастниками страшного преступления. Теперь они навеки повязаны своей тайной.