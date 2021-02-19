Menu
Wir Kinder vom Bahnhof Zoo 2021, season 1

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 February 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 20 minutes
"Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мы, дети станции Зоо» шестеро подростков-старшеклассников впервые оказываются лицом к лицу с жестоким, но невероятно притягательным взрослым миром. Все они живут в Берлине 1970-х годов, где ежедневно сталкиваются с вольнодумием, декадансом, наркотиками и развратом. Несмотря на то что у каждого из героев есть своя уникальная история и свой социальный бэкграунд, все они пытаются стать частью чего-то общего, витающего в воздухе, что оказывается гораздо сильнее устоявшихся в обществе принципов и норм. Каждый из подростков столкнется с испытаниями на пути к самостоятельной жизни.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.3 IMDb
"Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Welpen
Season 1 Episode 1
19 February 2021
Weihnachten
Season 1 Episode 2
19 February 2021
Bowie
Season 1 Episode 3
19 February 2021
Briefe
Season 1 Episode 4
19 February 2021
4000 im Monat
Season 1 Episode 5
19 February 2021
Der letzte Druck
Season 1 Episode 6
19 February 2021
Wenn die Nacht kommt
Season 1 Episode 7
19 February 2021
Dämmerung
Season 1 Episode 8
19 February 2021
