В 1-м сезоне сериала «Мы, дети станции Зоо» шестеро подростков-старшеклассников впервые оказываются лицом к лицу с жестоким, но невероятно притягательным взрослым миром. Все они живут в Берлине 1970-х годов, где ежедневно сталкиваются с вольнодумием, декадансом, наркотиками и развратом. Несмотря на то что у каждого из героев есть своя уникальная история и свой социальный бэкграунд, все они пытаются стать частью чего-то общего, витающего в воздухе, что оказывается гораздо сильнее устоявшихся в обществе принципов и норм. Каждый из подростков столкнется с испытаниями на пути к самостоятельной жизни.