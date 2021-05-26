В 1-м сезоне сериала «Мой сосед – кумихо» Син У Е выглядит как обычный, но очень обаятельный парень. Он работает профессором в университете, заводит романы, строит планы на будущее. Однако у него есть тайна: ему уже 999 лет, и он даже не человек, а лис-оборотень с девятью хвостами – кумихо. Син У Е мечтает об одном – стать настоящим юношей и найти любовь. Он добывает волшебную бусинку, которая в день его тысячелетия исполнит его желание. Но талисман неожиданно глотает одна из его студенток по имени Ли Дам. Проблемы теперь у обоих: кумихо никогда не станет человеком, а девушка умрет через год. Им придется выходить из этой ситуации вместе.