Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Gan Tteoleojineun Donggeo season 1 watch online

Gan Tteoleojineun Donggeo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Gan Tteoleojineun Donggeo Seasons Season 1

Gan Tteoleojineun Donggeo 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 May 2021
Production year 2021
Number of episodes 16
Runtime 18 hours 40 minutes
"Gan Tteoleojineun Donggeo" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мой сосед – кумихо» Син У Е выглядит как обычный, но очень обаятельный парень. Он работает профессором в университете, заводит романы, строит планы на будущее. Однако у него есть тайна: ему уже 999 лет, и он даже не человек, а лис-оборотень с девятью хвостами – кумихо. Син У Е мечтает об одном – стать настоящим юношей и найти любовь. Он добывает волшебную бусинку, которая в день его тысячелетия исполнит его желание. Но талисман неожиданно глотает одна из его студенток по имени Ли Дам. Проблемы теперь у обоих: кумихо никогда не станет человеком, а девушка умрет через год. Им придется выходить из этой ситуации вместе.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.6 IMDb
Write review
"Gan Tteoleojineun Donggeo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
26 May 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
27 May 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
2 June 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
3 June 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
9 June 2021
Episode 6
Season 1 Episode 6
10 June 2021
Episode 7
Season 1 Episode 7
16 June 2021
Episode 8
Season 1 Episode 8
17 June 2021
Episode 9
Season 1 Episode 9
23 June 2021
Episode 10
Season 1 Episode 10
24 June 2021
Episode 11
Season 1 Episode 11
30 June 2021
Episode 12
Season 1 Episode 12
1 July 2021
Episode 13
Season 1 Episode 13
7 July 2021
Episode 14
Season 1 Episode 14
8 July 2021
Episode 15
Season 1 Episode 15
14 July 2021
Episode 16
Season 1 Episode 16
15 July 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more