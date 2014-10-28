Menu
Benched 2014, season 1

Benched season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Benched Seasons Season 1

Benched 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 October 2014
Production year 2014
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
"Benched" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Неудачница» Нина Уитлей – высокооплачиваемый и всегда побеждающий, но довольно беспринципный адвокат. Ее судьба складывается как нельзя лучше: шикарный любовник, отличный оклад и карьерные перспективы. Но однажды весь этот мир предстает перед Ниной в другом свете. За один день она узнает сразу несколько ужасных новостей: мужчина, которого она любила, женится на другой, а долгожданное повышение за ее спиной перехватывает так называемая «лучшая подруга». Нина срывается и устраивает большой скандал. Она решает завязать со всем, что было ей дорого раньше, и посвятить себя помощи людям, став государственным защитником.

7.1 IMDb
"Benched" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
28 October 2014
Downsizing
Season 1 Episode 2
4 November 2014
Hooked & Booked
Season 1 Episode 3
11 November 2014
Sell It
Season 1 Episode 4
18 November 2014
Shark, Actually
Season 1 Episode 5
25 November 2014
Rights & Wrongs
Season 1 Episode 6
2 December 2014
Curry Favor
Season 1 Episode 7
9 December 2014
Diamond is a Girl's Worst Friend
Season 1 Episode 8
16 December 2014
A New Development
Season 1 Episode 9
23 December 2014
Solitary Refinement
Season 1 Episode 10
23 December 2014
Campaign Contributions
Season 1 Episode 11
30 December 2014
Brief Encounters
Season 1 Episode 12
30 December 2014
