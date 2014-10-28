В 1-м сезоне сериала «Неудачница» Нина Уитлей – высокооплачиваемый и всегда побеждающий, но довольно беспринципный адвокат. Ее судьба складывается как нельзя лучше: шикарный любовник, отличный оклад и карьерные перспективы. Но однажды весь этот мир предстает перед Ниной в другом свете. За один день она узнает сразу несколько ужасных новостей: мужчина, которого она любила, женится на другой, а долгожданное повышение за ее спиной перехватывает так называемая «лучшая подруга». Нина срывается и устраивает большой скандал. Она решает завязать со всем, что было ей дорого раньше, и посвятить себя помощи людям, став государственным защитником.