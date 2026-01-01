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Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Stunt Coordination
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Stunt Coordination
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2011
Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
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