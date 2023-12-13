Menu
Dubai Bling (2022), season 2

Dubai Bling

Dubai Bling 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 13 December 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 8 minutes

4 IMDb
Dubai Bling List of episodes
Season 1
Season 2
Season 3
Back in Bling Town!
Season 2 Episode 1
13 December 2023
Don't mess with the besties
Season 2 Episode 2
13 December 2023
To tea, or not to tea?
Season 2 Episode 3
13 December 2023
Pretty peace?
Season 2 Episode 4
13 December 2023
Start from Scratch
Season 2 Episode 5
13 December 2023
Undercover in India
Season 2 Episode 6
13 December 2023
Set the stage on fire
Season 2 Episode 7
13 December 2023
Marry me?
Season 2 Episode 8
13 December 2023
