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Kinoafisha TV Shows The Stand Awards

"The Stand" updates

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Primetime Emmy Awards 1994 Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Miniseries or a Special
Winner
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Miniseries or a Special
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Drama Miniseries or a Special
Winner
Outstanding Miniseries
Nominee
 Outstanding Individual Achievement in Music Composition for a Miniseries or a Special (Dramatic Underscore)
Nominee
 Outstanding Individual Achievement in Cinematography for a Miniseries or a Special
Nominee
 Outstanding Miniseries
Nominee
 Outstanding Individual Achievement in Art Direction for a Miniseries or a Special
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1995 Screen Actors Guild Awards 1995
Outstanding Performance by a Male Actor in a TV Movie or Miniseries
Nominee
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