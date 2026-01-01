Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
The Stand
Awards
"The Stand" updates
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Quotes
Filming locations
All info
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Miniseries or a Special
Winner
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Miniseries or a Special
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Drama Miniseries or a Special
Winner
Outstanding Miniseries
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Music Composition for a Miniseries or a Special (Dramatic Underscore)
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Cinematography for a Miniseries or a Special
Nominee
Outstanding Miniseries
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Art Direction for a Miniseries or a Special
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1995
Outstanding Performance by a Male Actor in a TV Movie or Miniseries
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree