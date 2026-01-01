Golden Globes, USA 2011
Best TV Actress - Comedy or Musical
Winner
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Golden Globes, USA 2012
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
