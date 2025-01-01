Menu
Friday Night Lights quotes
Eric Taylor
Clear eyes. Full hearts. Can't lose.
Tim Riggins
Texas forever.
Actors Who Said Iconic Phrases
Kyle Chandler
Taylor Kitsch
