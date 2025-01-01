Menu
Kinoafisha TV Shows Friday Night Lights Quotes

Friday Night Lights quotes

Eric Taylor Clear eyes. Full hearts. Can't lose.
Tim Riggins Texas forever.
