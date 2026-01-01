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Kinoafisha TV Shows Star Trek: Voyager Awards

"Star Trek: Voyager" updates

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Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Winner
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Winner
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Winner
Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
 Outstanding Costumes for a Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
 Outstanding Makeup for a Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
 Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Winner
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Winner
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Hairstyling for a Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Series
Winner
Outstanding Costume Design for a Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Makeup for a Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Individual Achievement in Main Title Theme Music
Winner
Outstanding Individual Achievement - Special Visual Effects
Winner
Outstanding Individual Achievement - Special Visual Effects
Winner
Outstanding Individual Achievement in Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Nominee
 Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Nominee
 Outstanding Individual Achievement in Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Nominee
 Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Nominee
 Outstanding Individual Achievement in Hairstyling for a Series
Nominee
 Outstanding Individual Achievement in Hairstyling for a Series
Nominee
 Outstanding Individual Achievement in Graphic Design and Title Sequences
Nominee
 Outstanding Individual Achievement in Graphic Design and Title Sequences
Nominee
 Outstanding Individual Achievement in Costume Design for a Series
Nominee
 Outstanding Individual Achievement in Cinematography for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Makeup for a Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
 Outstanding Makeup for a Series
Nominee
 Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
 Outstanding Costumes for a Series
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
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