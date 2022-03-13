Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Game Theory with Bomani Jones (2022), season 1

Game Theory with Bomani Jones season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Game Theory with Bomani Jones Seasons Season 1

Game Theory with Bomani Jones 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Game Theory with Bomani Jones" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Теория игры с Бомани Джонсом» спортивный журналист и его гости исследуют спорт с весьма необычных ракурсов и затронут много волнующих тем. Обладатель премии «Эмми» Бомани Джонс готов продемонстрировать, что спорт — это не только то, что случается непосредственно на матчах, играх и состязаниях. Это более многообразный и захватывающий мир, который имеет непосредственное отношение к экономической и политической жизни общества. Вместе со своими героями Бомани погрузится в исследование гендерных вопросов, обсудит расовые предрассудки, а также другие стереотипы и предубеждения.

TV Show rating

5.7
Rate 11 votes
Game Theory with Bomani Jones List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Stephen A. Smith
Season 1 Episode 1
13 March 2022
Vince Staples
Season 1 Episode 2
20 March 2022
Roy Wood, Jr.
Season 1 Episode 3
27 March 2022
Tracy Morgan
Season 1 Episode 4
3 April 2022
Karlous Miller
Season 1 Episode 5
10 April 2022
Dawn Staley
Season 1 Episode 6
17 April 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more