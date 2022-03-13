В 1-м сезоне шоу «Теория игры с Бомани Джонсом» спортивный журналист и его гости исследуют спорт с весьма необычных ракурсов и затронут много волнующих тем. Обладатель премии «Эмми» Бомани Джонс готов продемонстрировать, что спорт — это не только то, что случается непосредственно на матчах, играх и состязаниях. Это более многообразный и захватывающий мир, который имеет непосредственное отношение к экономической и политической жизни общества. Вместе со своими героями Бомани погрузится в исследование гендерных вопросов, обсудит расовые предрассудки, а также другие стереотипы и предубеждения.