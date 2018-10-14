В 1-м сезоне шоу «Туристы» удивительно, как расходятся представления об идеальном отдыхе у разных людей. То, что кому-то покажется настоящей мечтой, другие воспримут как кошмарный сон, сбывшийся в реальности. Участниками телешоу стали абсолютно разные люди. У героев проекта отличаются интересы, финансовые возможности и социальный статус. Их объединяет лишь одно – любовь к путешествиям. Европейские и латиноамериканские страны, а также живописные уголки Азии — в объективы камер попадут знаменитые курорты почти со всего мира. Там отдыхают Мадонна, Ким Кардашьян и другие знаменитости. А теперь туда отправляются герои шоу.