Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Turisty (2018), season 1

Turisty season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Turisty Seasons Season 1

Туристы 16+
Title Сезон 1
Season premiere 14 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 36 minutes
"Turisty" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Туристы» удивительно, как расходятся представления об идеальном отдыхе у разных людей. То, что кому-то покажется настоящей мечтой, другие воспримут как кошмарный сон, сбывшийся в реальности. Участниками телешоу стали абсолютно разные люди. У героев проекта отличаются интересы, финансовые возможности и социальный статус. Их объединяет лишь одно – любовь к путешествиям. Европейские и латиноамериканские страны, а также живописные уголки Азии — в объективы камер попадут знаменитые курорты почти со всего мира. Там отдыхают Мадонна, Ким Кардашьян и другие знаменитости. А теперь туда отправляются герои шоу.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
"Turisty" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Выпуск 01
Season 1 Episode 1
14 October 2018
Выпуск 02
Season 1 Episode 2
21 October 2018
Выпуск 03
Season 1 Episode 3
28 October 2018
Выпуск 04
Season 1 Episode 4
4 November 2018
Выпуск 05
Season 1 Episode 5
11 November 2018
Выпуск 06
Season 1 Episode 6
18 November 2018
Выпуск 07
Season 1 Episode 7
25 November 2018
Выпуск 08
Season 1 Episode 8
2 December 2018
Выпуск 09
Season 1 Episode 9
9 December 2018
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
16 December 2018
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
23 December 2018
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
30 December 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more