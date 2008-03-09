В 1-м сезоне сериала «Очень русское ТВ» Вадим Галыгин приглашает в студию знаменитых отечественных актеров, режиссеров, исполнителей, спортсменов и политиков, чтобы хорошенько посмеяться с ними и над ними. Тематические интервью и юмористические дискуссии перемежаются короткими скетчами, пародирующими известные российские телепередачи. Как и на любом телевидении, на ОР-ТВ есть новостные выпуски, горячие ток-шоу, экспертные мнения, репортажи с места событий (как правило, довольно странных!), скандальные передачи о сверхъестественных силах и даже детские развивающие мультфильмы.