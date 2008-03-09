Menu
Ochen russkoe TV (2008), season 1

Ochen russkoe TV season 1 poster
Ochen russkoe TV 16+
Title Сезон 1
Season premiere 9 March 2008
Production year 2008
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Ochen russkoe TV" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Очень русское ТВ» Вадим Галыгин приглашает в студию знаменитых отечественных актеров, режиссеров, исполнителей, спортсменов и политиков, чтобы хорошенько посмеяться с ними и над ними. Тематические интервью и юмористические дискуссии перемежаются короткими скетчами, пародирующими известные российские телепередачи. Как и на любом телевидении, на ОР-ТВ есть новостные выпуски, горячие ток-шоу, экспертные мнения, репортажи с места событий (как правило, довольно странных!), скандальные передачи о сверхъестественных силах и даже детские развивающие мультфильмы.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
"Ochen russkoe TV" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
9 March 2008
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
16 March 2008
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
23 March 2008
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
30 March 2008
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
6 April 2008
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
13 April 2008
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
20 April 2008
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
27 April 2008
TV series release schedule
