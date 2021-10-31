В 1-м сезоне шоу «Суперлига» на одной сцене схлестываются в нелегком поединке три известные команды КВН. Каждая из них получает звездного помощника – отечественную знаменитость, которая на время съемок присоединяется к коллективу и вместе с участниками проходит все испытания. Победителей ждет нешуточный главный приз – миллион рублей, поэтому в ход идут даже запрещенные приемы, а юмор не имеет ограничений! По итогам девяти выпусков будет разыгран чемпионский пояс: побороться за него смогут три самые мощные и продвинутые команды сезона, которым удастся выйти в финал, несмотря на старания соперников.