Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Superliga (2021), season 1

Superliga season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Superliga Seasons Season 1

Superliga 16+
Title Сезон 1
Season premiere 31 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 15 hours 0 minute
"Superliga" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Суперлига» на одной сцене схлестываются в нелегком поединке три известные команды КВН. Каждая из них получает звездного помощника – отечественную знаменитость, которая на время съемок присоединяется к коллективу и вместе с участниками проходит все испытания. Победителей ждет нешуточный главный приз – миллион рублей, поэтому в ход идут даже запрещенные приемы, а юмор не имеет ограничений! По итогам девяти выпусков будет разыгран чемпионский пояс: побороться за него смогут три самые мощные и продвинутые команды сезона, которым удастся выйти в финал, несмотря на старания соперников. 

 

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
"Superliga" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
31 October 2021
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
7 November 2021
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
14 November 2021
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
22 November 2021
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
29 November 2021
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
6 December 2021
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
13 December 2021
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
20 December 2021
Выпуск 9
Season 1 Episode 9
27 December 2021
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
3 January 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more