В 1-м сезоне шоу «Женька-Печенька» зрители познакомятся с настоящей мастерицей своего дела Евгенией Терентьевой. Она практически неизвестна публике, но многие поклонники сериалов могли видеть ее кулинарные работы в комедии «ИП Пирогова». В каждом из десяти выпусков будет представлено одно блюдо, которое отличается не только необычным вкусом, но и простотой приготовления. Это будут эклеры, брауни, тирамису, блинчики, а также другие десерты и сытная пища. Обаятельная Евгения поделится не только любимыми рецептами, но и советами, которые помогут сориентироваться на кухне даже дилетантам.