Zhenka-pechenka (2021), season 1

Zhenka-pechenka season 1 poster
Женька-печенька 12+
Title Сезон 1
Season premiere 1 May 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 3 hours 20 minutes
"Zhenka-pechenka" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Женька-Печенька» зрители познакомятся с настоящей мастерицей своего дела Евгенией Терентьевой. Она практически неизвестна публике, но многие поклонники сериалов могли видеть ее кулинарные работы в комедии «ИП Пирогова». В каждом из десяти выпусков будет представлено одно блюдо, которое отличается не только необычным вкусом, но и простотой приготовления. Это будут эклеры, брауни, тирамису, блинчики, а также другие десерты и сытная пища. Обаятельная Евгения поделится не только любимыми рецептами, но и советами, которые помогут сориентироваться на кухне даже дилетантам.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
Season 1
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
1 May 2021
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
8 May 2021
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
15 May 2021
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
22 May 2021
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
29 May 2021
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
5 June 2021
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
12 June 2021
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
19 June 2021
Выпуск 9
Season 1 Episode 9
26 June 2021
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
3 July 2021
