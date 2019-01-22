Menu
The Kindness Diaries (2017), season 2

The Kindness Diaries season 2
The Kindness Diaries 16+
Season premiere 22 January 2019
Production year 2019
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 12 minutes
"The Kindness Diaries" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Самое доброе путешествие» ведущий и любитель путешествий Леон Логотетис продолжает исследовать мир и людей, которые живут в нем. На этот раз он меняет транспортное средство на дешевый подержанный автомобиль и колесит по свету. Несмотря на некоторые перемены, его убеждения по-прежнему тверды: Леон готов принимать помощь от других. У него нет денег, а еду и кров он надеется получить от тех, в чьем сердце найдется сострадание для усталого путника. Ведущий уверен, что доброта движет миром, и встречает на своем пути множество людей, готовых сделать что-то безвозмездно для постороннего человека.

TV Show rating

8.0
Rate 12 votes
"The Kindness Diaries" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Gift of Faith
Season 2 Episode 1
22 January 2019
The Gift of Community
Season 2 Episode 2
22 January 2019
The Gift of Purpose
Season 2 Episode 3
22 January 2019
The Gift of Home
Season 2 Episode 4
22 January 2019
The Gift of Food
Season 2 Episode 5
22 January 2019
The Gift of Shelter
Season 2 Episode 6
22 January 2019
The Gift of Hope
Season 2 Episode 7
22 January 2019
The Gift of Winnie Love
Season 2 Episode 8
22 January 2019
The Gift of Connection
Season 2 Episode 9
22 January 2019
The Gift of Knowledge
Season 2 Episode 10
22 January 2019
The Gift of Travel
Season 2 Episode 11
22 January 2019
The Gift of Friendship
Season 2 Episode 12
22 January 2019
The Gift of Kindness
Season 2 Episode 13
22 January 2019
