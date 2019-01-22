Во 2-м сезоне шоу «Самое доброе путешествие» ведущий и любитель путешествий Леон Логотетис продолжает исследовать мир и людей, которые живут в нем. На этот раз он меняет транспортное средство на дешевый подержанный автомобиль и колесит по свету. Несмотря на некоторые перемены, его убеждения по-прежнему тверды: Леон готов принимать помощь от других. У него нет денег, а еду и кров он надеется получить от тех, в чьем сердце найдется сострадание для усталого путника. Ведущий уверен, что доброта движет миром, и встречает на своем пути множество людей, готовых сделать что-то безвозмездно для постороннего человека.