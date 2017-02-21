Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Kindness Diaries (2017), season 1

The Kindness Diaries season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Kindness Diaries Seasons Season 1

The Kindness Diaries 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 February 2017
Production year 2017
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 12 minutes
"The Kindness Diaries" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Самое доброе путешествие» зрители познакомятся с заядлым путешественником Леоном Логотетисом. Автор и ведущий программы ездит по миру на стареньком мотоцикле совершенно без денег, полагаясь на доброту и щедрость незнакомых людей. Оказавшись в новой местности, Леон просит помощи у коренных жителей, которые могут предложить ему пищу, место для ночлега или поддержку. Раз за разом герою удается преодолевать сложные ситуации только благодаря сочувствующим людям. Они с радостью откликаются на его просьбы, даже не предполагая, что Леон готов вознаградить их доброту.

TV Show rating

8.0
Rate 12 votes
8.1 IMDb
"The Kindness Diaries" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Gift of Love
Season 1 Episode 1
21 February 2017
The Gift of Security
Season 1 Episode 2
21 February 2017
The Gift of Inspiration
Season 1 Episode 3
21 February 2017
The Gift of Transformation
Season 1 Episode 4
21 February 2017
The Gift of Abundance
Season 1 Episode 5
21 February 2017
The Gift of Service
Season 1 Episode 6
21 February 2017
The Gift of Tomorrow
Season 1 Episode 7
21 February 2017
The Gift of Education
Season 1 Episode 8
21 February 2017
The Gift of Joy
Season 1 Episode 9
21 February 2017
The Gift of Protection
Season 1 Episode 10
21 February 2017
The Gift of Sight
Season 1 Episode 11
21 February 2017
The Gift of Loyalty
Season 1 Episode 12
21 February 2017
The Gift of Gratitude
Season 1 Episode 13
21 February 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more