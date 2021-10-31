Menu
Detskiy KVN (2017), season 5
No poster for this film
Детский КВН
6+
Season premiere
31 October 2021
Production year
2021
Number of episodes
12
Runtime
9 hours 0 minute
TV Show rating
0.0
"Detskiy KVN" season 5 list of episodes.
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
2021 - Первый четвертьфинал
Season 5
Episode 1
31 October 2021
2021 - Второй четвертьфинал
Season 5
Episode 2
7 November 2021
2021 - Третий четвертьфинал
Season 5
Episode 3
14 November 2021
2021 - Четвертый четвертьфинал
Season 5
Episode 4
21 November 2021
2021 - Пятый четвертьфинал
Season 5
Episode 5
28 November 2021
2021 - Шестой четвертьфинал
Season 5
Episode 6
5 December 2021
2021 - Седьмой четвертьфинал
Season 5
Episode 7
12 December 2021
2021 - Восьмой четвертьфинал
Season 5
Episode 8
19 December 2021
2021 - Первый полуфинал
Season 5
Episode 9
26 December 2021
2021 - Второй полуфинал
Season 5
Episode 10
9 January 2022
2021 - Третий полуфинал
Season 5
Episode 11
16 January 2022
2021 - Финал
Season 5
Episode 12
23 January 2022
