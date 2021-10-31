Menu
Detskiy KVN (2017), season 5

No poster for this film
Детский КВН 6+
Season premiere 31 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
"Detskiy KVN" season 5 list of episodes. TV series release schedule
2021 - Первый четвертьфинал
Season 5 Episode 1
31 October 2021
2021 - Второй четвертьфинал
Season 5 Episode 2
7 November 2021
2021 - Третий четвертьфинал
Season 5 Episode 3
14 November 2021
2021 - Четвертый четвертьфинал
Season 5 Episode 4
21 November 2021
2021 - Пятый четвертьфинал
Season 5 Episode 5
28 November 2021
2021 - Шестой четвертьфинал
Season 5 Episode 6
5 December 2021
2021 - Седьмой четвертьфинал
Season 5 Episode 7
12 December 2021
2021 - Восьмой четвертьфинал
Season 5 Episode 8
19 December 2021
2021 - Первый полуфинал
Season 5 Episode 9
26 December 2021
2021 - Второй полуфинал
Season 5 Episode 10
9 January 2022
2021 - Третий полуфинал
Season 5 Episode 11
16 January 2022
2021 - Финал
Season 5 Episode 12
23 January 2022
