В 1-м сезоне шоу «Большой город» раз в неделю в любимом кафе собирается странная и разношерстная компания социальных экспериментаторов. Среди них оказываются телеведущие Ирена Понарошку и Татьяна Арно, звезда КВН Стас Ярушин, журналисты Кирилл Иванов и Елена Ванина, кинокритик Роман Волобуев, репортер Андрей Лошак и многие другие российские знаменитости. Они делятся друг с другом и со зрителями своими необычными «проделками» за неделю. Герои проникают в закрытые клубы, приклеивают себя к потолку, выступают на Грушинском фестивале и даже раздают доллары посреди Арбата, чтобы сломать привычные рамки и провести социальный эксперимент.