Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bolshoy gorod (2009), season 1

Bolshoy gorod season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bolshoy gorod Seasons Season 1

Большой город 16+
Title Сезон 1
Season premiere 7 November 2009
Production year 2009
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Bolshoy gorod" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Большой город» раз в неделю в любимом кафе собирается странная и разношерстная компания социальных экспериментаторов. Среди них оказываются телеведущие Ирена Понарошку и Татьяна Арно, звезда КВН Стас Ярушин, журналисты Кирилл Иванов и Елена Ванина, кинокритик Роман Волобуев, репортер Андрей Лошак и многие другие российские знаменитости. Они делятся друг с другом и со зрителями своими необычными «проделками» за неделю. Герои проникают в закрытые клубы, приклеивают себя к потолку, выступают на Грушинском фестивале и даже раздают доллары посреди Арбата, чтобы сломать привычные рамки и провести социальный эксперимент.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
"Bolshoy gorod" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
7 November 2009
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
14 November 2009
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
21 November 2009
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
28 November 2009
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
5 December 2009
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
12 December 2009
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
19 December 2009
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
26 December 2009
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more