Proprovans. Dramaticheskie istorii (2014), season 1

Proprovans. Dramaticheskie istorii season 1 poster
Пропрованс. Драматические истории 16+
Title Сезон 1
Season premiere 5 February 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 1 hour 36 minutes
"Proprovans. Dramaticheskie istorii" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Пропрованс. Драматические истории» зрители получат уникальную возможность увидеть талантливых кулинаров, живущих во Франции. У каждого из них своя история, полная как взлетов, так и падений. Но всех объединяет страсть к вкусной пище и своему делу. В каждом выпуске появятся новые герои, а блогерша Ника Белоцерковская проведет с ними интервью, расспросив о карьерном пути и личной жизни. Программа покажет их повседневный быт и профессиональные моменты. Все участники не представляют себя без любимого занятия и готовы поделиться с широкой публикой рецептами изысканных блюд.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
"Proprovans. Dramaticheskie istorii" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
5 February 2014
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
6 February 2014
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
7 February 2014
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
7 February 2014
TV series release schedule
