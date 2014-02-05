В 1-м сезоне шоу «Пропрованс. Драматические истории» зрители получат уникальную возможность увидеть талантливых кулинаров, живущих во Франции. У каждого из них своя история, полная как взлетов, так и падений. Но всех объединяет страсть к вкусной пище и своему делу. В каждом выпуске появятся новые герои, а блогерша Ника Белоцерковская проведет с ними интервью, расспросив о карьерном пути и личной жизни. Программа покажет их повседневный быт и профессиональные моменты. Все участники не представляют себя без любимого занятия и готовы поделиться с широкой публикой рецептами изысканных блюд.