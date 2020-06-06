Menu
Super Ayza (2020), season 1

Season premiere 6 June 2020
Production year 2020
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
В 1-м сезоне шоу «Супер Айза» известная на всю страну блогерша Айза Анохина, которая любит рассказывать не только о новинках бьюти-индустрии, но и о себе, поделится глубоко личными переживаниями. Девушка постоянно удивляет публику своей откровенностью и искренностью, но так далеко она еще не заходила. Зрители увидят повседневность звезды, в которой она занимается своим салоном красоты, воспитывает детей и встречается со знаменитыми друзьями. Среди тех, кто появится в кадре: музыкант Олег Майами, блогерша Тетя Мотя, комедиантка Надежда Сысоева, телеведущая Ида Галич, которую покажут на позднем срок беременности.

"Super Ayza" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Развод с мужем и проблемы в бизнесе
Season 1 Episode 1
6 June 2020
Отношения с Олегом Майами и психолог для сына
Season 1 Episode 2
6 June 2020
Первая ссора с Олегом Майами и ревность Гуфа
Season 1 Episode 3
13 June 2020
Изменения внешности и перспективы в карьере
Season 1 Episode 4
13 June 2020
Горячие танцы и разбор гардероба
Season 1 Episode 5
20 June 2020
Откровенная фотосессия и проблемы с разводом
Season 1 Episode 6
20 June 2020
Срыв Гуфа и проблемы в отношениях с Олегом Майами
Season 1 Episode 7
27 June 2020
Тест на коронавирус и запись новой песни
Season 1 Episode 8
27 June 2020
Жертвы ради красоты
Season 1 Episode 9
4 July 2020
Встреча с Гуфом и воспоминания о прошлом
Season 1 Episode 10
4 July 2020
Раздел бизнеса и панические атаки
Season 1 Episode 11
11 July 2020
Финал сезона. Болезненный разрыв
Season 1 Episode 12
11 July 2020
