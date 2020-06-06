В 1-м сезоне шоу «Супер Айза» известная на всю страну блогерша Айза Анохина, которая любит рассказывать не только о новинках бьюти-индустрии, но и о себе, поделится глубоко личными переживаниями. Девушка постоянно удивляет публику своей откровенностью и искренностью, но так далеко она еще не заходила. Зрители увидят повседневность звезды, в которой она занимается своим салоном красоты, воспитывает детей и встречается со знаменитыми друзьями. Среди тех, кто появится в кадре: музыкант Олег Майами, блогерша Тетя Мотя, комедиантка Надежда Сысоева, телеведущая Ида Галич, которую покажут на позднем срок беременности.