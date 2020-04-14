Menu
Russian
Svetlye novosti (2020), season 1

Svetlye novosti season 1 poster
Season premiere 14 April 2020
Production year 2020
Number of episodes 12
Runtime 1 hour 24 minutes
В 1-м сезоне шоу «Светлые новости» Лирник и Светлаков объединяются для общей цели. Их дачные домики, где они соблюдают самоизоляцию, находятся всего в 147 шагах друг от друга. Ребята не побоялись агрессивного вируса и решили встретиться у Сергея дома. Здесь они обсудят последние новости, не касающиеся темы коронавируса, от которой изрядно устали не только они сами, но и весь мир. Светлаков считает, что всегда возможно отыскать светлые события среди трагических. Поэтому друзья сосредоточат внимание именно на тех забавных или нелепых новостях, которые в последнее время смогли рассмешить их самих.

0.0
Season 1
1 Выпуск
Season 1 Episode 1
14 April 2020
2 Выпуск
Season 1 Episode 2
14 April 2020
3 Выпуск
Season 1 Episode 3
15 April 2020
4 Выпуск
Season 1 Episode 4
16 April 2020
5 Выпуск
Season 1 Episode 5
20 April 2020
6 Выпуск
Season 1 Episode 6
21 April 2020
7 Выпуск
Season 1 Episode 7
22 April 2020
8 Выпуск
Season 1 Episode 8
23 April 2020
9 Выпуск
Season 1 Episode 9
27 April 2020
10 Выпуск
Season 1 Episode 10
28 April 2020
11 Выпуск
Season 1 Episode 11
29 April 2020
12 Выпуск
Season 1 Episode 12
4 May 2020
