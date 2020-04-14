В 1-м сезоне шоу «Светлые новости» Лирник и Светлаков объединяются для общей цели. Их дачные домики, где они соблюдают самоизоляцию, находятся всего в 147 шагах друг от друга. Ребята не побоялись агрессивного вируса и решили встретиться у Сергея дома. Здесь они обсудят последние новости, не касающиеся темы коронавируса, от которой изрядно устали не только они сами, но и весь мир. Светлаков считает, что всегда возможно отыскать светлые события среди трагических. Поэтому друзья сосредоточат внимание именно на тех забавных или нелепых новостях, которые в последнее время смогли рассмешить их самих.