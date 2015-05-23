Menu
Vostochnye zheny (2015), season 1

Восточные жены 16+
Season premiere 23 May 2015
Production year 2015
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Vostochnye zheny" season 1 description

В 1-м сезоне сериале «Восточные жены» этим женщинам из России удалось добиться счастья на Ближнем и Дальнем Востоке. В центре событий оказываются реальные героини, которые приняли ислам и стали строить семейную жизнь с «заморскими принцами» в условиях российских реалиях. Зрители узнают, чем «хрущевка», где живут мусульмане, отличается от православной, где приобрести халяль и как смотрят на женщину в парандже в шумном мегаполисе? Восточные женщины раскроют двери своих домов в Самаре, Вологде, Санкт-Петербурге, Кирове, Краснодаре и других российских регионах. Все они живут по-разному, но обычаи и традиции объединяют их.

"Vostochnye zheny" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
1 выпуск
Season 1 Episode 1
23 May 2015
2 выпуск
Season 1 Episode 2
30 May 2015
3 выпуск
Season 1 Episode 3
6 June 2015
4 выпуск
Season 1 Episode 4
13 June 2015
5 выпуск
Season 1 Episode 5
27 June 2015
6 выпуск
Season 1 Episode 6
15 August 2015
7 выпуск
Season 1 Episode 7
22 August 2015
8 выпуск
Season 1 Episode 8
29 August 2015
9 выпуск
Season 1 Episode 9
9 October 2015
10 выпуск
Season 1 Episode 10
17 October 2015
11 выпуск
Season 1 Episode 11
24 October 2015
12 выпуск
Season 1 Episode 12
31 October 2015
13 выпуск
Season 1 Episode 13
7 November 2015
14 выпуск
Season 1 Episode 14
14 November 2015
15 выпуск
Season 1 Episode 15
5 December 2015
16 выпуск
Season 1 Episode 16
12 December 2015
