В 1-м сезоне сериале «Восточные жены» этим женщинам из России удалось добиться счастья на Ближнем и Дальнем Востоке. В центре событий оказываются реальные героини, которые приняли ислам и стали строить семейную жизнь с «заморскими принцами» в условиях российских реалиях. Зрители узнают, чем «хрущевка», где живут мусульмане, отличается от православной, где приобрести халяль и как смотрят на женщину в парандже в шумном мегаполисе? Восточные женщины раскроют двери своих домов в Самаре, Вологде, Санкт-Петербурге, Кирове, Краснодаре и других российских регионах. Все они живут по-разному, но обычаи и традиции объединяют их.