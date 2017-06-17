Menu
Zamuzh za rubezh (2016), season 2

Замуж за рубеж 16+
Title Сезон 2
Season premiere 17 June 2017
Production year 2017
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Zamuzh za rubezh" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Замуж за рубеж» появятся героини, которые родились в постсоветских странах, однако сделали свой выбор в пользу брака с иностранцем. Теперь они живут в другом месте. В разных выпусках рассказаны истории женщин из Китая, Финляндии, Грузии и Индии. Например, Татьяна Ильиных из украинского поселка поселилась в хостеле в Гуанчжоу. Девушка устроилась танцовщицей в ночной клуб. На работе она познакомилась с Ченом, однако в любви ей не повезло. Она расскажет о том, как мирится с тараканами, которыми кишит город, о давке в метро и том, как китайцы относятся к славянской внешности.

"Zamuzh za rubezh" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Китай
Season 2 Episode 1
17 June 2017
Грузия
Season 2 Episode 2
24 June 2017
Индия
Season 2 Episode 3
25 June 2017
Финляндия
Season 2 Episode 4
1 July 2017
Мексика
Season 2 Episode 5
2 July 2017
Великобритания
Season 2 Episode 6
8 July 2017
Балканы
Season 2 Episode 7
9 July 2017
США
Season 2 Episode 8
15 July 2017
