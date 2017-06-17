Во 2-м сезоне шоу «Замуж за рубеж» появятся героини, которые родились в постсоветских странах, однако сделали свой выбор в пользу брака с иностранцем. Теперь они живут в другом месте. В разных выпусках рассказаны истории женщин из Китая, Финляндии, Грузии и Индии. Например, Татьяна Ильиных из украинского поселка поселилась в хостеле в Гуанчжоу. Девушка устроилась танцовщицей в ночной клуб. На работе она познакомилась с Ченом, однако в любви ей не повезло. Она расскажет о том, как мирится с тараканами, которыми кишит город, о давке в метро и том, как китайцы относятся к славянской внешности.