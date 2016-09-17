В 1-м сезоне шоу «Замуж за рубеж» зрители узнают истории россиянок, которые рискнули многим, чтобы стать супругой иностранца. Теперь они счастливые жены и гражданки других стран. Героини поделятся своим опытом проживания за рубежом: в Румынии, Греции и даже в Маврикии. Участницей первого выпуска станет Майя Анохина. Она родилась в поселке под Астраханью и долгое время торговала на рынке. Затем она решилась на переезд в Швецию, где вышла замуж за местного бизнесмена. Женщина не скрывает, что сделала она это не по любви, а ради личной выгоды: она хотела создать семью, родить ребенка, а теперь планирует еще одного.