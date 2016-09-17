Menu
Zamuzh za rubezh (2016), season 1

Zamuzh za rubezh season 1 poster
Замуж за рубеж 16+
Title Сезон 1
Season premiere 17 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Zamuzh za rubezh" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Замуж за рубеж» зрители узнают истории россиянок, которые рискнули многим, чтобы стать супругой иностранца. Теперь они счастливые жены и гражданки других стран. Героини поделятся своим опытом проживания за рубежом: в Румынии, Греции и даже в Маврикии. Участницей первого выпуска станет Майя Анохина. Она родилась  в поселке под Астраханью и долгое время торговала на рынке. Затем она решилась на переезд в Швецию, где вышла замуж за местного бизнесмена. Женщина не скрывает, что сделала она это не по любви, а ради личной выгоды: она хотела создать семью, родить ребенка, а теперь планирует еще одного.

"Zamuzh za rubezh" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Швеция
Season 1 Episode 1
17 September 2016
Италия
Season 1 Episode 2
24 September 2016
Франция
Season 1 Episode 3
1 October 2016
Германия
Season 1 Episode 4
8 October 2016
Маврикий
Season 1 Episode 5
15 October 2016
Греция
Season 1 Episode 6
22 October 2016
Румыния
Season 1 Episode 7
29 October 2016
Испания
Season 1 Episode 8
5 November 2016
