Spoylernaya (2017), season 2

Спойлерная 18+
Title Сезон 2
Season premiere 12 April 2019
Production year 2019
Number of episodes 7
Runtime 3 hours 30 minutes
"Spoylernaya" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Спойлерная» будет вести Николай Куликов – сценарист и большой поклонник «Игры престолов». Вместе с другими увлеченными зрителями он обсудит произошедшие в сериале события и попробует предугадать, к чему они ведут. Они будут делиться впечатлениями от героев и сюжетных поворотов, а также выдвигать гипотезы относительно того, каким бы мог быть финал. Как и заявлено в названии, шоу действительно кишит спойлерами, однако гости студии могут лишь предположить, как в дальнейшем развернутся события. Собственную рубрику в программе ведет звезда российской кинокритики Антон Долин.

"Spoylernaya" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Игра Престолов Рекап 7 сезона
Season 2 Episode 1
12 April 2019
Игра Престолов 8 сезон 1 серия
Season 2 Episode 2
17 April 2019
Игра Престолов 8 сезон 2 серия
Season 2 Episode 3
24 April 2019
Игра Престолов 8 сезон 3 серия
Season 2 Episode 4
1 May 2019
Игра Престолов 8 сезон 4 серия
Season 2 Episode 5
8 May 2019
Игра Престолов 8 сезон 5 серия
Season 2 Episode 6
15 May 2019
Игра Престолов 8 сезон 6 серия
Season 2 Episode 7
22 May 2019
