Во 2-м сезоне шоу «Спойлерная» будет вести Николай Куликов – сценарист и большой поклонник «Игры престолов». Вместе с другими увлеченными зрителями он обсудит произошедшие в сериале события и попробует предугадать, к чему они ведут. Они будут делиться впечатлениями от героев и сюжетных поворотов, а также выдвигать гипотезы относительно того, каким бы мог быть финал. Как и заявлено в названии, шоу действительно кишит спойлерами, однако гости студии могут лишь предположить, как в дальнейшем развернутся события. Собственную рубрику в программе ведет звезда российской кинокритики Антон Долин.