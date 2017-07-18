В 1-м сезоне шоу «Спойлерная» обсуждают один из самых важных сериалов современности – «Игру престолов». После каждой новой серии 7-го сезона в студии программы ведущий Николай Куликов собирает фанатов сериала, в числе которых есть и отечественные звезды. Они вспомнят о том, чем их порадовали или огорчили предыдущие эпизоды, и попытаются предположить, как будут разворачиваться события дальше. Зрители получат уникальную возможность как узнать мнение таких же, как и они, фанатов любимого телешоу, так и выслушать экспертов. Проект создан совместными усилиями соцсети «ВКонтакте» и сервиса «Амедиатека».