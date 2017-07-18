Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Spoylernaya (2017), season 1

Spoylernaya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Spoylernaya Seasons Season 1

Спойлерная 18+
Title Сезон 1
Season premiere 18 July 2017
Production year 2017
Number of episodes 7
Runtime 3 hours 30 minutes
"Spoylernaya" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Спойлерная» обсуждают один из самых важных сериалов современности – «Игру престолов». После каждой новой серии 7-го сезона в студии программы ведущий Николай Куликов собирает фанатов сериала, в числе которых есть и отечественные звезды. Они вспомнят о том, чем их порадовали или огорчили предыдущие эпизоды, и попытаются предположить, как будут разворачиваться события дальше. Зрители получат уникальную возможность как узнать мнение таких же, как и они, фанатов любимого телешоу, так и выслушать экспертов. Проект создан совместными усилиями соцсети «ВКонтакте» и сервиса «Амедиатека».

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
"Spoylernaya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Спойлерная | Игра Престолов 7 сезон 1 серия
Season 1 Episode 1
18 July 2017
Спойлерная | Игра Престолов 7 сезон 2 серия
Season 1 Episode 2
19 July 2017
Спойлерная | Игра Престолов 7 сезон 3 серия
Season 1 Episode 3
26 July 2017
Спойлерная | Игра Престолов 7 сезон 4 серия
Season 1 Episode 4
2 August 2017
Спойлерная | Игра Престолов 7 сезон 5 серия
Season 1 Episode 5
9 August 2017
Спойлерная | Игра Престолов 7 сезон 6 серия
Season 1 Episode 6
16 August 2017
Спойлерная | Игра Престолов 7 сезон 7 серия
Season 1 Episode 7
23 August 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more