В 1-м сезоне сериала «Мисс Хаммурапи» в одном здании суда по разные стороны конфликта встречаются старые друзья, коллеги и бывшие однокурсники – судья Пак Чан-О и прокурор Им Ба-Реун. Женщина известна своей уникальной принципиальностью и неподкупностью. Она никогда не обращается в работе к личным симпатиям, необдуманным эмоциям и засевшим в голове предубеждениям. Но этот принцип не срабатывает, когда речь заходит о Ба-Реуне. Этот мужчина с университетских лет будит в ней море необузданных чувств, которые пугают даже ее саму. Однако теперь этой сомнительной парочке предстоит работать вместе.