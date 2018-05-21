Menu
Russian
Miss Hammurabi season 1 watch online

Miss Hammurabi

Season premiere 21 May 2018
Production year 2018
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Miss Hammurabi" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мисс Хаммурапи» в одном здании суда по разные стороны конфликта встречаются старые друзья, коллеги и бывшие однокурсники – судья Пак Чан-О и прокурор Им Ба-Реун. Женщина известна своей уникальной принципиальностью и неподкупностью. Она никогда не обращается в работе к личным симпатиям, необдуманным эмоциям и засевшим в голове предубеждениям. Но этот принцип не срабатывает, когда речь заходит о Ба-Реуне. Этот мужчина с университетских лет будит в ней море необузданных чувств, которые пугают даже ее саму. Однако теперь этой сомнительной парочке предстоит работать вместе.

Series rating

7.4
Rate 12 votes
"Miss Hammurabi" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
21 May 2018
Episode 2
22 May 2018
Episode 3
28 May 2018
Episode 4
29 May 2018
Episode 5
4 June 2018
Episode 6
5 June 2018
Episode 7
12 June 2018
Episode 8
18 June 2018
Episode 9
19 June 2018
Episode 10
25 June 2018
Episode 11
26 June 2018
Episode 12
2 July 2018
Episode 13
3 July 2018
Episode 14
9 July 2018
Episode 15
10 July 2018
Episode 16
16 July 2018
TV series release schedule
