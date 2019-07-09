Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter 2019, season 1

I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter season 1 poster
Kinoafisha TV Shows I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter Seasons Season 1

I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 July 2019
Production year 2019
Number of episodes 2
Runtime 2 hours 0 minute
"I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Я люблю тебя, теперь умри» действие происходит в 2014 году в городке Фэрхейвен, штат Массачусетс. Юный парень Конрад Рой находится в абьюзивных отношениях с эмоционально неуравновешенной семнадцатилетней Мишель Картер. Пара не может ни расстаться, ни поддерживать нормальный роман. Мишель постоянно терроризирует парня тревожными и угрожающими сообщениями на телефон и в соцсетях. Все заканчивается трагично: июльской ночью Конрад закрывается в своем автомобиле и завершает жизнь самоубийством. Впервые в истории суд задумывается, может ли один человек быть в ответе за суицид другого.

Series rating

7.2
Rate 13 votes
"I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
The Prosecution
Season 1 Episode 1
9 July 2019
The Defense
Season 1 Episode 2
10 July 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more