В 1-м сезоне сериала «Я люблю тебя, теперь умри» действие происходит в 2014 году в городке Фэрхейвен, штат Массачусетс. Юный парень Конрад Рой находится в абьюзивных отношениях с эмоционально неуравновешенной семнадцатилетней Мишель Картер. Пара не может ни расстаться, ни поддерживать нормальный роман. Мишель постоянно терроризирует парня тревожными и угрожающими сообщениями на телефон и в соцсетях. Все заканчивается трагично: июльской ночью Конрад закрывается в своем автомобиле и завершает жизнь самоубийством. Впервые в истории суд задумывается, может ли один человек быть в ответе за суицид другого.