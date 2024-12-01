Menu
Poslednyaya klyatva Gippokrata season 1 watch online

Poslednyaya klyatva Gippokrata season 1 poster
Poslednyaya klyatva Gippokrata 16+
Title Сезон 1
Season premiere 1 December 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Poslednyaya klyatva Gippokrata" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Последняя клятва Гиппократа» бывший полевой хирург теперь работает простым врачом скорой помощи. Коллеги уважают его, считая поистине талантливейшим врачом, однако многим непросто найти с героем общий язык. Хирург холост, поскольку одна его супруга скончалась, а со второй он решил расстаться сам. При этом от второго брака у героя есть два взрослых сына. Братья не могут найти общий язык друг с другом. Младший связался с преступным миром, а старший устроился в правоохранительные органы. Отец должен примирить своих детей, спасти одного от тюрьмы и установить контакт со старшим.

Series rating

6.8
Rate 13 votes
"Poslednyaya klyatva Gippokrata" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 December 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 December 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 December 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 December 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
1 December 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
1 December 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
1 December 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
1 December 2024
TV series release schedule
