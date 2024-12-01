В 1-м сезоне сериала «Последняя клятва Гиппократа» бывший полевой хирург теперь работает простым врачом скорой помощи. Коллеги уважают его, считая поистине талантливейшим врачом, однако многим непросто найти с героем общий язык. Хирург холост, поскольку одна его супруга скончалась, а со второй он решил расстаться сам. При этом от второго брака у героя есть два взрослых сына. Братья не могут найти общий язык друг с другом. Младший связался с преступным миром, а старший устроился в правоохранительные органы. Отец должен примирить своих детей, спасти одного от тюрьмы и установить контакт со старшим.