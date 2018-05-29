Menu
Zero KMS 2018, season 1

Zero KMS 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 May 2018
Production year 2018
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 24 minutes
"Zero KMS" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Нулевой километр» в центре событий оказываются два простых русских парня из провинции. Костя – талантливый и целеустремленный молодой человек, который мечтает стать профессиональным клипмейкером. А Олег отличается острым умом и большими амбициями, он хочет создать свой бизнес и заработать много денег. Они решают действовать и перебираются из Мурманска в Москву. Судьба улыбается друзьям: очень скоро они знакомятся с человеком, способным исполнить все их мечты, – олигархом Шепиловым. Вот только Костя влюбляется в его бывшую девушку Алину, а Олег узнает слишком много о его бизнесе…

Series rating

6.4
Rate 12 votes
"Zero KMS" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Freedom Drive
Season 1 Episode 1
29 May 2018
The Knife Killer
Season 1 Episode 2
29 May 2018
Zero KMS
Season 1 Episode 3
29 May 2018
The First Clue
Season 1 Episode 4
29 May 2018
Welcome Sister
Season 1 Episode 5
29 May 2018
Abandoned
Season 1 Episode 6
29 May 2018
Trumped
Season 1 Episode 7
29 May 2018
New Boss
Season 1 Episode 8
29 May 2018
Volki
Season 1 Episode 9
29 May 2018
Video Call
Season 1 Episode 10
29 May 2018
Last Pass
Season 1 Episode 11
29 May 2018
Don't Meet Desmond
Season 1 Episode 12
29 May 2018
TV series release schedule
