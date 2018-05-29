В 1-м сезоне сериала «Нулевой километр» в центре событий оказываются два простых русских парня из провинции. Костя – талантливый и целеустремленный молодой человек, который мечтает стать профессиональным клипмейкером. А Олег отличается острым умом и большими амбициями, он хочет создать свой бизнес и заработать много денег. Они решают действовать и перебираются из Мурманска в Москву. Судьба улыбается друзьям: очень скоро они знакомятся с человеком, способным исполнить все их мечты, – олигархом Шепиловым. Вот только Костя влюбляется в его бывшую девушку Алину, а Олег узнает слишком много о его бизнесе…