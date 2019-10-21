Menu
Yooryungeul Jabara season 1

Yooryungeul Jabara
Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 16
Runtime 24 hours 0 minute
"Yooryungeul Jabara" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Поймать призрака» события разворачиваются в Сеульском метро, на печально известной станции Вангсури. Именно здесь начинают погибать молодые женщины. Загадочный маньяк успевает совершить нападение за время движения поезда между станциями. Полиция сбивается с ног, чтобы обезвредить преступника, но все усилия оказываются напрасны. Во время празднования 30-летия полиции метрополитена убийца срывает мероприятие, как бы дразня противников. В это время в отдел, занимающийся этим расследованием, устраивается молодая полицейская Ю Рен, чья сестра-близнец исчезла в метро.

Series rating

7.1
13 votes
Season 1 list of episodes
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
21 October 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
22 October 2019
Episode 3
Season 1 Episode 3
28 October 2019
Episode 4
Season 1 Episode 4
29 October 2019
Episode 5
Season 1 Episode 5
4 November 2019
Episode 6
Season 1 Episode 6
5 November 2019
Episode 7
Season 1 Episode 7
11 November 2019
Episode 8
Season 1 Episode 8
12 November 2019
Episode 9
Season 1 Episode 9
18 November 2019
Episode 10
Season 1 Episode 10
19 November 2019
Episode 11
Season 1 Episode 11
25 November 2019
Episode 12
Season 1 Episode 12
26 November 2019
Episode 13
Season 1 Episode 13
2 December 2019
Episode 14
Season 1 Episode 14
3 December 2019
Episode 15
Season 1 Episode 15
9 December 2019
Episode 16
Season 1 Episode 16
10 December 2019
TV series release schedule
