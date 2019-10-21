В 1-м сезоне сериала «Поймать призрака» события разворачиваются в Сеульском метро, на печально известной станции Вангсури. Именно здесь начинают погибать молодые женщины. Загадочный маньяк успевает совершить нападение за время движения поезда между станциями. Полиция сбивается с ног, чтобы обезвредить преступника, но все усилия оказываются напрасны. Во время празднования 30-летия полиции метрополитена убийца срывает мероприятие, как бы дразня противников. В это время в отдел, занимающийся этим расследованием, устраивается молодая полицейская Ю Рен, чья сестра-близнец исчезла в метро.