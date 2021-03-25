Menu
8 Zeugen 2021, season 1

8 Zeugen 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 25 March 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 20 minutes
"8 Zeugen" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «8 свидетелей» в берлинском Музее естествознания происходит страшное преступление. Средь бела дня на глазах у свидетелей кто-то похищает дочь известного политика. Десятилетняя Эмма осматривала экспозицию вместе со своей няней, когда злоумышленник, оставшись незамеченным, вывел ее из музея. Отец в отчаянии. Он ожидает звонка или сообщения с требованием о выкупе, но с ним никто не связывается. На месте преступления нет улик, а свидетели абсолютно растеряны. Тогда к расследованию подключается судебный психолог Жасмин Браун. С помощью своего авторского метода она должна найти ключ в воспоминаниях восьми очевидцев.

"8 Zeugen" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Carla Perera
Season 1 Episode 1
25 March 2021
Johanna Weiher
Season 1 Episode 2
25 March 2021
Amin Halba
Season 1 Episode 3
25 March 2021
Theresa Stern
Season 1 Episode 4
25 March 2021
Prof. Max Felsner
Season 1 Episode 5
25 March 2021
Ruth Meller
Season 1 Episode 6
25 March 2021
Dr. Malte Konrad
Season 1 Episode 7
25 March 2021
Dominik Braun
Season 1 Episode 8
25 March 2021
