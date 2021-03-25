В 1-м сезоне сериала «8 свидетелей» в берлинском Музее естествознания происходит страшное преступление. Средь бела дня на глазах у свидетелей кто-то похищает дочь известного политика. Десятилетняя Эмма осматривала экспозицию вместе со своей няней, когда злоумышленник, оставшись незамеченным, вывел ее из музея. Отец в отчаянии. Он ожидает звонка или сообщения с требованием о выкупе, но с ним никто не связывается. На месте преступления нет улик, а свидетели абсолютно растеряны. Тогда к расследованию подключается судебный психолог Жасмин Браун. С помощью своего авторского метода она должна найти ключ в воспоминаниях восьми очевидцев.