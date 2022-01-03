В 1-м сезоне сериала «Призрачный доктор» в центре событий оказывается 38-летний хирург Чха Ен Мин, врач с золотыми руками. Его по праву считают лучшим кардиологом на территории Южной Кореи. В связи с этим на его личные недостатки начальство не обращает внимания. С коллегами Ен Мин ведет себя грубо и пренебрежительно, особенно достается молодому ординатору-неумехе Го Сын Таку. Однажды Ен Мин попадает в ДТП и погибает. Но его путь в мире людей продолжается. Он вселяется в тело своего молодого неопытного коллеги, чтобы продолжать спасать жизни. Теперь двум таким разным врачам приходится работать в тандеме.