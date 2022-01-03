Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ghost Doctor season 1 watch online

Ghost Doctor season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ghost Doctor Seasons Season 1

Ghost Doctor 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Ghost Doctor" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Призрачный доктор» в центре событий оказывается 38-летний хирург Чха Ен Мин, врач с золотыми руками. Его по праву считают лучшим кардиологом на территории Южной Кореи. В связи с этим на его личные недостатки начальство не обращает внимания. С коллегами Ен Мин ведет себя грубо и пренебрежительно, особенно достается молодому ординатору-неумехе Го Сын Таку. Однажды Ен Мин попадает в ДТП и погибает. Но его путь в мире людей продолжается. Он вселяется в тело своего молодого неопытного коллеги, чтобы продолжать спасать жизни. Теперь двум таким разным врачам приходится работать в тандеме.

Series rating

7.7
Rate 14 votes
"Ghost Doctor" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
3 January 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
4 January 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
10 January 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
11 January 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
17 January 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
18 January 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
24 January 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
25 January 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
31 January 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
1 February 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
7 February 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
8 February 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
14 February 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
15 February 2022
Episode 15
Season 1 Episode 15
21 February 2022
Episode 16
Season 1 Episode 16
22 February 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more