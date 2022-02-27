Menu
Señorita 89 2022 - 2024 season 1

Señorita 89 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
В 1-м сезоне сериала «Мисс 89» участницы престижного мексиканского конкурса красоты, которые прошли в финал, съезжаются в роскошную виллу Ла Энкантада для завершающего этапа состязания. Здесь девушек встречает шикарная вечеринка, на которой каждая из них чувствует себя королевой. Но их счастье длится недолго. Наутро одну из участниц по имени Елена обнаруживают убитой. Выясняется, что накануне она хотела рассказать прессе некую «правду» о тайнах конкурса, но кто-то успел ее остановить. Не успевают девушки осознать весь ужас произошедшего, как понимают, что теперь все они – пленницы на этой вилле.

7.1
"Señorita 89" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Elena
Season 1 Episode 1
27 February 2022
Jocelyn
Season 1 Episode 2
27 February 2022
Angeles
Season 1 Episode 3
6 March 2022
Isabel
Season 1 Episode 4
13 March 2022
Luisa
Season 1 Episode 5
20 March 2022
Concepción
Season 1 Episode 6
27 March 2022
Dolores
Season 1 Episode 7
3 April 2022
La Final
Season 1 Episode 8
10 April 2022
