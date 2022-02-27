В 1-м сезоне сериала «Мисс 89» участницы престижного мексиканского конкурса красоты, которые прошли в финал, съезжаются в роскошную виллу Ла Энкантада для завершающего этапа состязания. Здесь девушек встречает шикарная вечеринка, на которой каждая из них чувствует себя королевой. Но их счастье длится недолго. Наутро одну из участниц по имени Елена обнаруживают убитой. Выясняется, что накануне она хотела рассказать прессе некую «правду» о тайнах конкурса, но кто-то успел ее остановить. Не успевают девушки осознать весь ужас произошедшего, как понимают, что теперь все они – пленницы на этой вилле.