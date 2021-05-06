В 1 сезоне сериала «»8 способов любить» каждый эпизод представляет собой завершенную историю, главная тема которой — любовь. Причем, эта любовь может быть не только между мужчиной и женщиной, но и между родителями и детьми, друзьями и близкими. Серии никак не связаны между собой, однако главные герои переживают знакомые и понятные каждому зрителю чувства. Так, главный герой первой истории — мужчина по имени Алексей — встречает любовь во время командировки. Вторая история рассказывает об Игоре, который с легкостью заводит романы с девушками, но теряется, как только ему нужно всерьёз работать над отношениями.