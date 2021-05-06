Menu
8 sposobov lyubit season 1 watch online

8 sposobov lyubit season 1 poster
8 способов любить 18+
Title Сезон 1
Season premiere 6 May 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 2 hours 0 minute
"8 sposobov lyubit" season 1 description

В 1 сезоне сериала «»8 способов любить» каждый эпизод представляет собой завершенную историю, главная тема которой — любовь. Причем, эта любовь может быть не только между мужчиной и женщиной, но и между родителями и детьми, друзьями и близкими. Серии никак не связаны между собой, однако главные герои переживают знакомые и понятные каждому зрителю чувства. Так, главный герой первой истории — мужчина по имени Алексей — встречает любовь во время командировки. Вторая история рассказывает об Игоре, который с легкостью заводит романы с девушками, но теряется, как только ему нужно всерьёз работать над отношениями.

Series rating

8.0
Rate 30 votes
"8 sposobov lyubit" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Эрос
Season 1 Episode 1
6 May 2021
Людус
Season 1 Episode 2
6 May 2021
Филаутия
Season 1 Episode 3
11 May 2021
Прагма
Season 1 Episode 4
13 May 2021
Мания
Season 1 Episode 5
18 May 2021
Филия
Season 1 Episode 6
20 May 2021
Серия 7
Season 1 Episode 7
25 May 2021
Серия 8
Season 1 Episode 8
27 May 2021
