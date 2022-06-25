В 1-м сезоне сериала «Все о докторе Тан» кардиохирург Тан Цзяюй участвует в проекте по созданию искусственного сердца. Она работает в паре с анестезиологом Е Имином, и постепенно их отношения из профессиональных становятся личными. Идиллию нарушает возвращение экс-супруга Цзяюй, который хочет вновь завоевать ее расположение. Главные герои проводят первую операцию по пересадке искусственного сердца, однако она оказывается провальной. Женщина переживает двойное поражение – и в работе, и в личной жизни. Тан Цзяюй собирается сменить сферу деятельности и отправляется туда, где больше всего пациентов с пороком сердца.