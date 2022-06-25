Menu
Guan yu Tang yi sheng de yi qie season 1 watch online

Guan yu Tang yi sheng de yi qie season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Guan yu Tang yi sheng de yi qie Seasons Season 1

Guan yu Tang yi sheng de yi qie 16+
Season premiere 25 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 36
Runtime 27 hours 0 minute
"Guan yu Tang yi sheng de yi qie" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Все о докторе Тан» кардиохирург Тан Цзяюй участвует в проекте по созданию искусственного сердца. Она работает в паре с анестезиологом Е Имином, и постепенно их отношения из профессиональных становятся личными. Идиллию нарушает возвращение экс-супруга Цзяюй, который хочет вновь завоевать ее расположение. Главные герои проводят первую операцию по пересадке искусственного сердца, однако она оказывается провальной. Женщина переживает двойное поражение – и в работе, и в личной жизни. Тан Цзяюй собирается сменить сферу деятельности и отправляется туда, где больше всего пациентов с пороком сердца.

Series rating

7.2
Rate 13 votes
"Guan yu Tang yi sheng de yi qie" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
25 June 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
25 June 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
25 June 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
25 June 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
25 June 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
25 June 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
26 June 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
26 June 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
27 June 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
27 June 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
28 June 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
28 June 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
29 June 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
29 June 2022
Episode 15
Season 1 Episode 15
30 June 2022
Episode 16
Season 1 Episode 16
30 June 2022
Episode 17
Season 1 Episode 17
1 July 2022
Episode 18
Season 1 Episode 18
1 July 2022
Episode 19
Season 1 Episode 19
2 July 2022
Episode 20
Season 1 Episode 20
2 July 2022
Episode 21
Season 1 Episode 21
3 July 2022
Episode 22
Season 1 Episode 22
3 July 2022
Episode 23
Season 1 Episode 23
4 July 2022
Episode 24
Season 1 Episode 24
4 July 2022
Episode 25
Season 1 Episode 25
5 July 2022
Episode 26
Season 1 Episode 26
5 July 2022
Episode 27
Season 1 Episode 27
6 July 2022
Episode 28
Season 1 Episode 28
6 July 2022
Episode 29
Season 1 Episode 29
7 July 2022
Episode 30
Season 1 Episode 30
7 July 2022
Episode 31
Season 1 Episode 31
8 July 2022
Episode 32
Season 1 Episode 32
8 July 2022
Episode 33
Season 1 Episode 33
9 July 2022
Episode 34
Season 1 Episode 34
9 July 2022
Episode 35
Season 1 Episode 35
10 July 2022
Episode 36
Season 1 Episode 36
10 July 2022
TV series release schedule
