В 1-м сезоне сериала «ФК Родина» действие разворачивается в небольшом российском городке. Члены футбольной команды «Родина» лишаются финансирования, в связи с чем не могут принять участие в чемпионате. Затем становится известно, что городской мэр собирается продать команду. Тогда игроки заключают соглашение с криминальным авторитетом. Согласно условиям сделки, они отправляют контрабанду в Китай. Планы терпят крах, и футболисты оказываются должны авторитету. Главным героям приходится прятаться от китайской мафии, а капитан команды неожиданно оказывается владельцем футбольного клуба.