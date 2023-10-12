Menu
FK Rodina 2023, season 1

FK Rodina 18+
Title Сезон 1
Season premiere 12 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «ФК Родина» действие разворачивается в небольшом российском городке. Члены футбольной команды «Родина» лишаются финансирования, в связи с чем не могут принять участие в чемпионате. Затем становится известно, что городской мэр собирается продать команду. Тогда игроки заключают соглашение с криминальным авторитетом. Согласно условиям сделки, они отправляют контрабанду в Китай. Планы терпят крах, и футболисты оказываются должны авторитету. Главным героям приходится прятаться от китайской мафии, а капитан команды неожиданно оказывается владельцем футбольного клуба.

5.6
Rate 12 votes
5.8 IMDb
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
12 October 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
12 October 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
19 October 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
26 October 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
2 November 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
9 November 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
16 November 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
23 November 2023
