Во 2-м сезоне сериала «Курт Сеит и Александра» Курт и его возлюбленная Саша сталкиваются с новыми испытаниями. Александра уже не та, что была раньше, она повзрослела, стала решительнее и смелее. Курт Сеит и Мюрвет официально вступили в брачный союз. Шура, узнав об этом, не может совладать со своими чувствами. Случившееся дает ей понять, что между ней и ее избранником возникло непреодолимое препятствие. Спустя некоторое время Мюрвет впервые видит целующихся людей и в ужасе обнаруживает, что женщину целует ее супруг. Она не в силах справиться с разочарованием. После этого девушка еще и получает пощечину от матери...