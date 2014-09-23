Menu
Kurt Seyit ve Şura 2014, season 2

Kurt Seyit ve Şura 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 23 September 2014
Production year 2014
Number of episodes 8
Runtime 16 hours 0 minute
Во 2-м сезоне сериала «Курт Сеит и Александра» Курт и его возлюбленная Саша сталкиваются с новыми испытаниями. Александра уже не та, что была раньше, она повзрослела, стала решительнее и смелее. Курт Сеит и Мюрвет официально вступили в брачный союз. Шура, узнав об этом, не может совладать со своими чувствами. Случившееся дает ей понять, что между ней и ее избранником возникло непреодолимое препятствие. Спустя некоторое время Мюрвет впервые видит целующихся людей и в ужасе обнаруживает, что женщину целует ее супруг. Она не в силах справиться с разочарованием. После этого девушка еще и получает пощечину от матери...

7.3
7.2 IMDb
14. Bölüm
Season 2 Episode 1
23 September 2014
15. Bölüm
Season 2 Episode 2
30 September 2014
16. Bölüm
Season 2 Episode 3
7 October 2014
17. Bölüm
Season 2 Episode 4
14 October 2014
18. Bölüm
Season 2 Episode 5
30 October 2014
19. Bölüm
Season 2 Episode 6
6 November 2014
20. Bölüm
Season 2 Episode 7
13 November 2014
21. Bölüm
Season 2 Episode 8
20 November 2014
