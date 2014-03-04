Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kurt Seyit ve Şura 2014 season 1

Kurt Seyit ve Şura season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kurt Seyit ve Şura Seasons Season 1

Kurt Seyit ve Şura 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 March 2014
Production year 2014
Number of episodes 13
Runtime 26 hours 0 minute
"Kurt Seyit ve Şura" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Курт Сеит и Александра» в центре событий оказывается Курт Сеит, майор армии, и Шура, россиянка из благородного аристократического клана. Курт Сеит всегда придерживался принципов, которым научил его отец, именитый землевладелец Мехмет Эминов. Он испытывал уважение к династии Романовых. Сеит, успешный как в обычной жизни, так и на службе, о котором тайно вздыхают немало представительниц прекрасного пола, на одном из приемов встретил Александру, девушку из знатной русской семьи. Саша ответила ему взаимностью, но их любовь сталкивается с огромными испытаниями после окончания войны.

Series rating

7.3
Rate 12 votes
7.2 IMDb
"Kurt Seyit ve Şura" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
4 March 2014
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
11 March 2014
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
25 March 2014
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
1 April 2014
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
8 April 2014
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
15 April 2014
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
29 April 2014
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
6 May 2014
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
13 May 2014
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
20 May 2014
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
27 May 2014
12. Bölüm
Season 1 Episode 12
3 June 2014
13. Bölüm
Season 1 Episode 13
10 June 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more