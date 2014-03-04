В 1-м сезоне сериала «Курт Сеит и Александра» в центре событий оказывается Курт Сеит, майор армии, и Шура, россиянка из благородного аристократического клана. Курт Сеит всегда придерживался принципов, которым научил его отец, именитый землевладелец Мехмет Эминов. Он испытывал уважение к династии Романовых. Сеит, успешный как в обычной жизни, так и на службе, о котором тайно вздыхают немало представительниц прекрасного пола, на одном из приемов встретил Александру, девушку из знатной русской семьи. Саша ответила ему взаимностью, но их любовь сталкивается с огромными испытаниями после окончания войны.